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Журнал «Профиль»

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До 28 человек выросло число пострадавших от атаки безэкипажных катеров ВСУ на Сочи

До 28 человек выросло число пострадавших от атаки безэкипажных катеров ВСУ на Сочи

В больнице остаются трое взрослых и один ребенок, пострадавшие от атаки накануне вечером, 9 сентября 2026 года.

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