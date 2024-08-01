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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хоркина о Байлс: «Я понимаю, за что ее критикуют. Прекрасно, когда у гимнастки оттянутые носочки, выворотная стопа, но здесь уж каждый берет тем, чем умеет»

— Мне кажется, на этих Играх будет немало «выскочек» — спортсменов, от которых до начала Игр не особенно ждали выдающихся выступлений.

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