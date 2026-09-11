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Милли китапханәдә татар фольклорына нигезләнгән «Алтын тарак» интерактив уены була

Милли китапханәдә татар фольклорына нигезләнгән «Алтын тарак» интерактив уены була

Татарстан Милли китапханәсендә татар фольклорына нигезләнгән «Алтын тарак» тематик D&D (Dungeons & Dragons) сессиясе узачак.

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