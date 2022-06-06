В Магадане вынесен приговор обвиняемым в разбойном нападении

Магаданским городским судом вынесен обвинительный приговор четверым жителям областного центра. Мужчины осуждены за совершение преступления, предусмотренного пунктом «в» части 4 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».

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