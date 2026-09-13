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Блокада черноморских портов снизила ВВП Украины на 1,5 процентного пункта

Блокада черноморских портов снизила ВВП Украины на 1,5 процентного пункта

Министр экономики и окружающей среды Украины Александра Кравченко заявил, что Экономические потери страны от атак и фактической блокады черноморских портов оцениваются примерно в 1,5% ВВП.

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