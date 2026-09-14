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Тренер «Галатасарая» заявил о прогрессе Батракова

Футболист Алексей Батраков отметился первым результативным действием за «Галатасарай». В матче чемпионата Турции против «Коджаэлиспора» российский полузащитник вышел на замену на 59-й минуте, а спустя 12 минут отдал голевую передачу.

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