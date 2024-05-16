Первая из первых: барабанная капсюльная винтовка братьев Миллеров

Винтовка братьев Миллеров. Как видите, в её конструкции не было абсолютно ничего лишнего. Фотография аукционного дома «Бонхамс» «Молодой дакота постучал пальцами по столу и громко сказал: — Магазинное ружье и триста патронов.
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