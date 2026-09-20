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Царьград

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Сакари Линден предупреждает: Финляндия может стать фронтом войны

Сакари Линден предупреждает: Финляндия может стать фронтом войны

Финский аналитик Сакари Линден заявил, что Финляндия рискует стать фронтом войны Запада и России. В 2023 году на её территории развертываются силы НАТО, а укреплена граница с Россией.

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