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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Приоритетная заправка и логистика. В Алтайском крае обсудили ситуацию с топливом

Приоритетная заправка и логистика. В Алтайском крае обсудили ситуацию с топливом

Машины скорой, МЧС, коммунальщиков и транспорт с продуктами заправляют в первую очередь Под руководством губернатора Алтайского края Виктора Томенко прошло очередное заседание регионального штаба по топливообеспечению.

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