Приоритетная заправка и логистика. В Алтайском крае обсудили ситуацию с топливом

Машины скорой, МЧС, коммунальщиков и транспорт с продуктами заправляют в первую очередь Под руководством губернатора Алтайского края Виктора Томенко прошло очередное заседание регионального штаба по топливообеспечению.
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