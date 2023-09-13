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Андрей Чесноков: «Если в прошлом году Кудерметова боролась за попадание на итоговый, то этот сезон она проводит очень слабо»

Накануне она уступила Софии Кенин в первом круге в Сан-Диего (4:6, 4:6). Россиянка проиграла четыре из пяти последних матчей.

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