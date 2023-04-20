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This Day Live: мужчина украл 3-летнего ребенка и закопал его заживо после получения выкупа

This Day Live: мужчина украл 3-летнего ребенка и закопал его заживо после получения выкупа

Нигерийские правоохранители взяли под арест тридцатилетнего мужчину, подозреваемого в том, что он выкрал 3-летнего ребенка и потом закопал его заживо после получения выкупа, пишет Медуза со ссылкой на This Day Live.

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