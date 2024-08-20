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Байден опоздал на съезд демократов в Чикаго

Байден опоздал на съезд демократов в Чикаго

Президент США Джо Байден опоздал на съезд демократов в Чикаго. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что к участникам мероприятия на спортивной арене United Center политик вышел почти на полчаса позже запланированного времени.

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Комментарии
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Eduard
В США &quot;демократы&quot; это банда,&quot;волки в овечьих шкурах&quot;
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15 час.
Eduard
Байден ляпнул:&quot;Не я опоздал,это вы рано собрались&quot;!
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15 час.

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