Президент США Джо Байден опоздал на съезд демократов в Чикаго. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что к участникам мероприятия на спортивной арене United Center политик вышел почти на полчаса позже запланированного времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии