Индонезия выразила готовность отправить миротворцев в Газу

Индонезия готова отправить своих военных на территорию сектора Газа для обеспечения мира. С соответствующим заявлением на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре выступил глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто, пишет ТАСС.
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