Индонезия выразила готовность отправить миротворцев в Газу

Индонезия готова отправить своих военных на территорию сектора Газа для обеспечения мира. С соответствующим заявлением на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре выступил глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто, пишет ТАСС.