Девять российских регионов ждет аномальная жара

В девяти российских регионах до 25 августа прогнозируется аномально высокая температура воздуха, которая превысит средние многолетние значения на 5–9 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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