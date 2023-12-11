Oppo представляет новейшую ОС ColorOS 14 и модель большого языка AndesGPT

Китайский производитель смартфонов Oppo представил свою новейшую ОС, известную как ColorOS 14, и свою собственную модель большого языка искусственного интеллекта AndesGPT, что является последним шагом к оттачиванию технологического мастерства в условиях ужесточившейся конкуренции.
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