Oppo представляет новейшую ОС ColorOS 14 и модель большого языка AndesGPT

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Китайский производитель смартфонов Oppo представил свою новейшую ОС, известную как ColorOS 14, и свою собственную модель большого языка искусственного интеллекта AndesGPT, что является последним шагом к оттачиванию технологического мастерства в условиях ужесточившейся конкуренции.