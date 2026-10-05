New York City Council to hold AI hearing with tech leaders

The New York City Council is holding a hearing over artificial intelligence safety with representatives from OpenAI, Meta, Anthropic and Google .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым