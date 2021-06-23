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В Минобороны высоко оценили работу по ликвидации последствий ЧС в Крыму

В Минобороны высоко оценили работу по ликвидации последствий ЧС в Крыму

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков совершил облёт на вертолёте пострадавших от стихии районов Крымского полуострова и заслушал командование Южного военного округа о выполнении первоочередных задач, сообщает Минобороны РФ.

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