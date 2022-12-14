Родственники тюменских мобилизованных получат новую транспортную льготу "социального такси"

Родственники тюменских мобилизованных, контрактников и добровольцев, задействованных в решениях боевых задач в зоне специальной военной операции (СВО), получат новую транспортную льготу под названием "Социальное такси", сообщает местное СМИ Ura.
Родственники тюменских мобилизованных, контрактников и добровольцев, задействованных в решениях боевых задач в зоне специальной военной операции (СВО), получат новую транспортную льготу под названием "Социальное такси", сообщает местное СМИ Ura.
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