Banki.loans

225 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ole Ole
    Ты - Космос, Пригожин !Пригожин проинфор...
  • Ole Ole
    Ты - Космос, Пригожин!Пригожин проинфор...
  • Сергей Бессонов
    Если Запад не продаёт нам необходимые нам станки, технологии, самолёты, корабли, машины, то зачем нам отдавать свои р...СП: От стратегии ...

Родственники тюменских мобилизованных получат новую транспортную льготу "социального такси"

Родственники тюменских мобилизованных получат новую транспортную льготу "социального такси"

Родственники тюменских мобилизованных, контрактников и добровольцев, задействованных в решениях боевых задач в зоне специальной военной операции (СВО), получат новую транспортную льготу под названием "Социальное такси", сообщает местное СМИ Ura.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх