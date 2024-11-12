Водоканал отключит воду в Калуге из-за энергетиков

12 ноября с 13:00 до 17:00 отключат воду в индустриальном парке «Грабцево», в поселке Воскресенском, Горневской слободе, деревне Бутырки и на улице Непокоренных Ленинградцев12 ноября с 13:00 до 17:00 отключат воду в индустриальном парке "Грабцево", в поселке Воскресенском, Горневской слободе, деревне Бутырки и на улице Непокоренных Ленинградцев.