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Калужские новости

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Водоканал отключит воду в Калуге из-за энергетиков

Водоканал отключит воду в Калуге из-за энергетиков

12 ноября с 13:00 до 17:00 отключат воду в индустриальном парке «Грабцево», в поселке Воскресенском, Горневской слободе, деревне Бутырки и на улице Непокоренных Ленинградцев12 ноября с 13:00 до 17:00 отключат воду в индустриальном парке "Грабцево", в поселке Воскресенском, Горневской слободе, деревне Бутырки и на улице Непокоренных Ленинградцев.

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