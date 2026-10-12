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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Leon о партнерстве со Второй лигой: «Видим положительную динамику по активности клиентов по сравнению с первыми сезонами»

PR-директор БК Leon Нина Подгорнова оценила результаты партнерства с букмекера со Второй лигой. Букмекерская компания является титульным партнером лиги с 2023 года.

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