Гатилов: Запад использует Украину как разменную монету

Постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что западные государства превратили Украину в инструмент гибридной войны, развязанной против Москвы.
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