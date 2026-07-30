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Гатилов: Запад использует Украину как разменную монету

Постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что западные государства превратили Украину в инструмент гибридной войны, развязанной против Москвы.

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