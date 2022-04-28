Законопроект об охране воздуха в Чите рассматривается на площадке Заксобра

На вопрос о том, на какой стадии находится проект закона Забайкальского края об охране атмосферного воздуха, глава городского округа «Город Чита» Евгений Ярилов заявил, что законопроект уже рассматривается профильной площадкой Заксобрания региона.
На вопрос о том, на какой стадии находится проект закона Забайкальского края об охране атмосферного воздуха, глава городского округа «Город Чита» Евгений Ярилов заявил, что законопроект уже рассматривается профильной площадкой Заксобрания региона.
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