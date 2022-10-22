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Член совета директоров «Локо» Бабаев о немцах в клубе: «Тренерский штаб оказался не тот, но стратегия была хорошая. Все игроки – хорошие»

Салман Бабаев высказался об уходе немецких специалистов из «Локомотива». Две недели назад клуб покинули главный тренер Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн.

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