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MeMo-Logic

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Банк исключили — деньги ушли: почему исполнитель ГОЗ может остаться без расчётов без своей ошибки

С 4 августа новый порядок переводит специальные счета ГОЗ из исключённого банка в опорный. Разбираю, почему деньги могут уже уйти из старого банка, но ещё не стать доступными исполнителю — и как доказать отсутствие своей вины в просрочке.

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