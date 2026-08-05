Банк исключили — деньги ушли: почему исполнитель ГОЗ может остаться без расчётов без своей ошибки

С 4 августа новый порядок переводит специальные счета ГОЗ из исключённого банка в опорный. Разбираю, почему деньги могут уже уйти из старого банка, но ещё не стать доступными исполнителю — и как доказать отсутствие своей вины в просрочке.
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