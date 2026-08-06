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Политолог Трухачёв допустил ужесточение отношения к беженцам с Украины в ЕС

Политолог Трухачёв допустил ужесточение отношения к беженцам с Украины в ЕС

Политолог-европеист, доцент Финансового университета при правительстве России Вадим Трухачёв предположил, что европейские страны могут перейти к массовой высылке украинских беженцев на фоне обострения миграционного кризиса.

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