Под Тулой нашли цех древних металлургов. Здесь несколько тысяч лет назад обрабатывали сталь
В начале июля археологи-любители обнаружили недалеко от Тулы скопление артефактов, датированных примерно I-II веками нашей эры.
Комментарии
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"Такие «особняки» могли себе позволить лишь мастера, чьи работы ценились в общине." Ну вот что за выдумки, эти как его, "особняки" ставили отдельно для того что бы не сгорело поселение когда в этой мастерской будет пожар и прочие сопутствующие факторы возникающие в процессе производства не мешали проживанию.
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