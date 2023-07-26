Под Тулой нашли цех древних металлургов. Здесь несколько тысяч лет назад обрабатывали сталь

Сергей Иовенко

"Такие «особняки» могли себе позволить лишь мастера, чьи работы ценились в общине." Ну вот что за выдумки, эти как его, "особняки" ставили отдельно для того что бы не сгорело поселение когда в этой мастерской будет пожар и прочие сопутствующие факторы возникающие в процессе производства не мешали проживанию.