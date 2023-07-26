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Под Тулой нашли цех древних металлургов. Здесь несколько тысяч лет назад обрабатывали сталь

Под Тулой нашли цех древних металлургов. Здесь несколько тысяч лет назад обрабатывали сталь

В начале июля археологи-любители обнаружили недалеко от Тулы скопление артефактов, датированных примерно I-II веками нашей эры.

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Комментарии
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Сергей Иовенко
&quot;Такие «особняки» могли себе позволить лишь мастера, чьи работы ценились в общине.&quot; Ну вот что за выдумки, эти как его, &quot;особняки&quot; ставили отдельно для того что бы не сгорело поселение когда в этой мастерской будет пожар и прочие сопутствующие факторы возникающие в процессе производства не мешали проживанию.
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