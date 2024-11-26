Психолог рассказала о действиях в случае буллинга в отношении ребенка

Буллинг наносит огромный ущерб эмоциональному и психическому состоянию человека, отметила директор Центра психологии СамГМУ, эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) HealthNet («Хелснет») Елена Мазанкина.
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