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У «Баварии» 2 поражения и ничья с «Гладбахом» в этом сезоне, общий счет – 2:8

«Бавария» проиграла на своем поле «Боруссии» Менхенгладбах в матче 18-го тура Бундеслиги (1:2). Мюнхенский клуб, таким образом, ни разу не смог одержать победу над «Гладбахом» в трех матчах в этом сезоне.

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