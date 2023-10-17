Говорил вчера с товарищем, который увлекается всякими техническими новостями — услышал новое доказательство существования Бога.
Критическая ошибка Запада, или почему Россия победит
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Yak Vit
🤦♂️ Автор? Чего курил? Где продают такую забористую дурь? Это ж надо умудриться - такую ахинею накорябать! Такое впечатление, что автор в дурдоме сидит, санитары отвернулись, а больной (автор) дорвался до компа и ну пОстить направо и налево свои шизоидные фантазии! 😂
Ответить
19 час.
Александр Рожков
И едят они одни только яблоки. Хотя и это не точно, ведь они бестелесные. А что они там делают.....?
Ответить
18 час.
Navigator56R ВладиМир
Как одно вытекло в другое?? Вы что там курите???
Ответить
9 час.
Свежие комментарии