Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Критическая ошибка Запада, или почему Россия победит

Критическая ошибка Запада, или почему Россия победит

Говорил вчера с товарищем, который увлекается всякими техническими новостями — услышал новое доказательство существования Бога.

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Комментарии
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Yak Vit
🤦‍♂️ Автор? Чего курил? Где продают такую забористую дурь? Это ж надо умудриться - такую ахинею накорябать! Такое впечатление, что автор в дурдоме сидит, санитары отвернулись, а больной (автор) дорвался до компа и ну пОстить направо и налево свои шизоидные фантазии! 😂
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19 час.
Александр Рожков
И едят они одни только яблоки. Хотя и это не точно, ведь они бестелесные. А что они там делают.....?
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18 час.
Navigator56R ВладиМир
Как одно вытекло в другое?? Вы что там курите???
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9 час.

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