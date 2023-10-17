Критическая ошибка Запада, или почему Россия победит

Yak Vit 🤦‍♂️ Автор? Чего курил? Где продают такую забористую дурь? Это ж надо умудриться - такую ахинею накорябать! Такое впечатление, что автор в дурдоме сидит, санитары отвернулись, а больной (автор) дорвался до компа и ну пОстить направо и налево свои шизоидные фантазии! 😂

Александр Рожков И едят они одни только яблоки. Хотя и это не точно, ведь они бестелесные. А что они там делают.....?