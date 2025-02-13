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Екатеринбург и мир

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Первая советская антарктическая станция «Мирный

Первая советская антарктическая станция «Мирный». 13 февраля 1956 года состоялось торжественное открытие первой советской антарктической станции «Мирный».

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