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Олигархическая империя на самом деле устроена просто

Олигархическая империя на самом деле устроена просто

Если вы интересуетесь политикой, вы наверняка заметили группу людей, которые говорят, что вам не следует делиться своим мнением по поводу обстановки в Афганистане, если только вы не эксперт, глубоко изучивший тенденции, имеющие место в этой стране.

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