Дом, где снимали «Один дома», продан

Расположенный на Линкольн-авеню в Виннетке, в 40 километрах к северу от Чикаго (американский штат Иллинойс), дом, снимавшийся в знаменитом фильме «Один дома» (1990), в прошлом году выставлялся за $5 250 000, сейчас он продан, и сделка находится на стадии завершения.