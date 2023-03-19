Слово и дело

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«Это низость»: политобозреватель Головашин ответил на беспредел чиновников, запретивших захоронить бойцов ЧВК «Вагнер»

«Это низость»: политобозреватель Головашин ответил на беспредел чиновников, запретивших захоронить бойцов ЧВК «Вагнер»

Публицист, политический обозреватель Владимир Головашин в комментарии для «Слово и Дело» назвал низостью и мерзостью запрет чиновников Горячего Ключа на захоронение бойцов ЧВК «Вагнер», погибших в ходе специальной военной операции.

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