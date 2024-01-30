SpaceX впервые запустила космический грузовик Cygnus — он доставит на МКС более 3,7 тонны грузовКомпания SpaceX запустила на орбиту грузовой космический корабль Cygnus компании Northrop Grumman, который доставит более 3,7 тонн различных грузов на Международную космическую станцию.
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