В Забайкалье объявлено оперативное предупреждение из-за сильного ветра

По данным Забайкальского гидрометцентра, 30 августа в регионе ожидается усиление ветра до 15–20 метров в секунду.
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