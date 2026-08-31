Индекс Московской биржи вырос на 0,66% на открытии 27 января

27 января 2025 года индекс Московской биржи с кодом IMOEX2 на открытии утренней сессии поднялся на 0,66% до 2 128,83 пункта, затем замедлил рост до 2 115,81 пункта.
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