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«Германский халифат» вырастет на немецкой трусости

«Германский халифат» вырастет на немецкой трусости

В оголтелой борьбе с Россией европейские власти закрывают глаза на исламских радикалов в своих странах Ирина Гусева Материал комментируют: Григор Шпицен В Гамбурге прошла акция исламистов, которые призывали к установлению в Германии халифат.

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