В Китае объявили о создании альянса против интернет-мошенничества

Участники Глобального форума по сотрудничеству в области общественной безопасности в китайском Ляньюньгане приняли совместное заявление о создании Международного альянса по борьбе с телекоммуникационным и интернет-мошенничеством, сообщает Xinhua.
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