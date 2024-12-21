Татарстан: все массовые мероприятия отменены ради безопасности населения

В Республике Татарстан по решению Раиса отменены все массовые мероприятия на субботу и воскресенье. Мера направлена на обеспечение безопасности жителей региона, сообщил пресс-секретарь главы республики Лилия Галимова.
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