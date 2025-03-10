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Царьград

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Второго шанса не будет: Неудачные переговоры грозят Киеву невыгодными условиями

Второго шанса не будет: Неудачные переговоры грозят Киеву невыгодными условиями

Если украинские власти провалят переговоры в Саудовской Аравии, они ничего не смогут исправить.Украина ничего не сможет исправить, если провалит переговоры с США в Джидде 11 марта.

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