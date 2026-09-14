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Андрей Воробьев: еще 6 общественных пространств благоустроили в Подмосковье

Андрей Воробьев: еще 6 общественных пространств благоустроили в Подмосковье

В четырех округах Подмосковья открыли шесть обновленных общественных пространств — лесопарки, набережную, бульвар и сквер.

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