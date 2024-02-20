Пока Зеленский наивно думает, что весь коллективный Запад сплотился вокруг "страны 404", лишь только потому, что киевской хунте выделяют очередной непосильный кредит, европейцы активно бунтуют против украинизации своих стран.
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