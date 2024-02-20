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Европа сыпется на глазах: Киев получить очередной нокаут от союзников

Европа сыпется на глазах: Киев получить очередной нокаут от союзников

Пока Зеленский наивно думает, что весь коллективный Запад сплотился вокруг "страны 404", лишь только потому, что киевской хунте выделяют очередной непосильный кредит, европейцы активно бунтуют против украинизации своих стран.

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