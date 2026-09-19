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Регионы России

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Российские беспилотники «Герань» нанесли удары по объектам ВСУ в Николаевской и Харьковской областях

Российские беспилотники «Герань» нанесли удары по объектам ВСУ в Николаевской и Харьковской областях

Беспилотные летательные аппараты «Герань», по информации Минобороны России, нанесли удары по радиолокационным станциям в Харьковской области и по стартовому командному пункту Вооружённых сил Украины на аэродроме в Вознесенске Николаевской области.

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