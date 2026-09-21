Проба 2
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Проба 2

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19 историй о наследстве, чьи уютные детали пропитаны духом родного дома

19 историй о наследстве, чьи уютные детали пропитаны духом родного дома

Когда мы предаемся воспоминаниям о прошлом, в голову обычно приходят самые простые, но очень знакомые каждому из нас вещи: бабушкино тяжелое ватное одеяло, красивые сервизы в серванте или мамина коллекция хрусталя.

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