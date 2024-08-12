«Включая Москву»: В Британии сделали заявление по нападению ВСУ в Курской области

«Начинается совершенно другая война, Белоусов дал приказ ликвидировать верхушку ВСУ за вторжение в Курскую область»: Красные линии полностью уничтожены: Карта боевых действий на Украине, интерактивная карта СВО РФ, к утру 11.08.24 г.