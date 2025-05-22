Какой сегодня праздник: 23 мая – Всемирный день черепахи

Всемирный день черепахи отмечается ежегодно 23 мая. Его цель – привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются черепахи, включая утрату среды обитания, загрязнение окружающей среды, а также поощрить усилия по их сохранению.
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