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Регионы России

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Топливная ситуация на М-4 «Дон» и Крымском мосту остаётся стабильной

Топливная ситуация на М-4 «Дон» и Крымском мосту остаётся стабильной

Утро вторника, 22 сентября, характеризуется свободным движением с обеих сторон Крымской переправы и отсутствием очередей на досмотр, что обеспечивает максимально комфортный проезд для туристов.

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