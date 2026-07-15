Захарова усомнилась в непредвзятости расследования подрывов «Северных потоков»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что говорить о беспристрастности расследования подрывов газопроводов «Северный поток» сложно, поскольку Германия отказалась взаимодействовать с российской стороной.
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