Ремонт улиц Мичуринской, Никифоровской и бульвара Строителей оценили в 523 млн рублей

Муниципальная дирекция городских дорог Тамбова ищет организацию, которая отремонтирует улицу Мичуринская – на участке от бульвара Энтузиастов до Северного обхода, улицу Никифоровская – от Мичуринской до Карла Маркса и Бульвар Строителей – от Советской до дома №6А.