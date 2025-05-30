Ремонт улиц Мичуринской, Никифоровской и бульвара Строителей оценили в 523 млн рублей

Муниципальная дирекция городских дорог Тамбова ищет организацию, которая отремонтирует улицу Мичуринская – на участке от бульвара Энтузиастов до Северного обхода, улицу Никифоровская – от Мичуринской до Карла Маркса и Бульвар Строителей – от Советской до дома №6А.
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