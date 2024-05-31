Калужанин наворовал рельс на 1,4 млн рублей

Житель Дзержинского района решил разобрать железнодорожную линию – как ему казалось, заброшенную. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража»Житель Дзержинского района решил разобрать железнодорожную линию - как ему казалось, заброшенную.
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